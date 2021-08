Morto di Covid Dick Farrel, il conduttore no-vax e negazionista diceva: «La pandemia non esiste, non vaccinatevi»

«La pandemia non esiste, non vaccinatevi», così diceva Dick Farrel, conduttore radiofonico di estrema destra no-vax e negazionista pro-Trump che è recentemente morto a causa del Covid-19. L'uomo, 65 anni, era solito smentire sui media le dichiarazioni del virologo statunitense Antony Fauci e invitare gli americani a non vaccinarsi.

L'uomo ha poi contratto il virus e la situazione si è aggravata a causa di una polmonite bilaterale. E se prima di ammalarsi definiva il dottor Fauci un «maniaco bugiardo che inciampa nel potere» subito dopo ha cambiato posizione. Ha infatti scritto un messaggio all'amica Amy Leigh raccomandandole di vaccinarsi: «Vaccinati, questo virus non è uno scherzo, avrei voluto farlo anche io».

Sostenitore di Donald Trump, Farrel ha condotto per anni programmi radiofonici in Florida e ha anche lavorato come redattore per l'agenzia di notizie di destra Newsmax. Appoggiava qualsiasi tesi cospirazionista e sul Covid sottolineava l'importanza di avere un buon sistema immunitario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021

