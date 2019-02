Torturano i loro 13 figli: legati e senza cibo per punirli, genitori arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incatenavano iDavid e Louise Turpin, due genitori della California, sono statai danni dei loro figli che hanno un'età compresa tra i. La coppia avrebbe punito i ragazzi con metodi decisamente estremi: legandoli alle sedie, lasciandoli senza cibo, costringendoli a stare svegli di notte.Sebbene sembrassero una famiglia come tante, come riporta anche la stampa locale , nascondevano dei segreti terribili, venuti a galla quando una delle figlie, di 17 anni, lo scorso gennaio del 2018, è riuscita a fuggire e a raccontare quello che lei e i suoi fratelli erano costretti a subire. Le indagini hanno mostrato tutti gli orrori che si consumavano all'interno di quelle 4 mura, anche se la coppia si è sempre dichiarata non colpevole, respingendo ogni tipo di accusa.I ragazzi venivano legati per settimane, alcuni anche per mesi, erano messi in gabbia, costretti a stare senza cibo. I ragazzi mangiavano una sola volta al giorno, per il resto della giornata potevano solo guardare i geitori che mangiavano senza toccare nulla. Tutti e 13 erano gravemente denutriti: il figlio di 29 anni pesava appena 37 chili e i più piccoli hanno riportato danni cognitivi proprio per la scarsa alimentazione. I ragazzi potevano fare una sola doccia l'anno ed erano reclusi in casa.La polizia ha dichiarato di essersi trovato davanti una vera e propria casa degli orrori. La coppia è stata arrestata e processata e ora in attesa di sentenza. Potrebbero non uscire più dal carcere ed essere condannati all'ergastolo, mentre i ragazzi sono stati affidati alle cure dei servizi sociali.