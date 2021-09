Ritrovati 80 scheletri con le mani legate, la macabra scoperta durante gli scavi per una casa di riposo

Il ritrovamento di 80 scheletri con le mani legate continua a scioccare la Gran Bretagna e il mondo. La tragica scoperta, fatta a inizio del 2020 a Buckingham, città a 110 chilometri da Londra, durante i lavori di costruzione di una casa di riposo, continua a tener banco.

Leggi anche > Torna a casa e trova il suo uomo con l'amante. "L'altra" si cala dal balcone in mutande, il video è virale

Oggi la questione è stata risollevata da un consigliere comuncale che ha chiesto chiarimenti in merito alla scoperta. I corpi, tornati alla luce durante i lavori di edificazione di una casa di riposo, pare siano rimasti interrati nel giardino di un casolare per secoli.

Secondo i primi studi e le prime indagini a riguardo, pare che gli 80 corpi ammanettati siano rimasti interrati nel giardino del West End Farm, vicino a Brackley Road, per secoli. Gli operai erano a lavoro per la costruzione di una casa di riposo quando sono stati interrotti dal macabro ritrovamento di ossa.

La notizia ha sconvolto tutti i residenti di Buckingham. Robin Stuchbury, consigliere comunale, a distanza di più di un anno, torna a chiedere in aula una relazione provvisoria di uno degli eventi più importanti che abbiamo mai coinvolto la sua città.

«Come sapete, un gran numero di corpi sono stati scoperti durante gli scavi alla West End Farm, in Brackley Road a Buckingham. Ottanta scheletri con le mani legate dietro la schiena. Vorrei quindi che il responsabile di gabinetto per la pianificazione e l'urbanistica redigesse un rapporto con le analisi di base fatte fino ad adesso per chiarire ciò che realmente è accaduto a questi uomini e a queste donne, e quando è accaduto».

Quindi il consigliere comunale ha fatto cenno ai problemi finanziari che hanno rallentato gli studi a riguardo in questi mesi. «So che alcune analisi sono state interrotte a causa di problemi finanziari che hanno rigurdato il Network Archaeology, ma quale azione può intraprendere il Consiglio per risolvere la situazione?».

Per lo storico Ed Grimsdale, intervistato dalla Bbc, quello di inizio 2020 a Buckingham potrebbe trattarsi di «uno dei più grandi ritrovamenti di sempre di questo genere. Potrebbero essere essere stati prigionieri giustiziati», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA