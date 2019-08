Bimbo di 3 anni morto affogato mentre fa il bagno nella vasca: la mamma era andata a prendere i vestiti

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:57

Bimbo dinella vasca da bagno dopo essere stato. Aayan Ishaq è stato portato di corsa in ospedale dopo che la madre lo ha trovato con la faccia dentro l'acqua mentre stava facendo il bagno. La donna ha dichiarato di essersier andare a, ma non avrebbe pensato potesse succedere una cosa simile.I due erano nella loro casa a Longsight, a Manchester, quando la donna, Shahrish Idris, di 28 anni, single, ha lasciato solo il figlio per circa 15 minuti. Non è stato possibile determinare con esattezza come sia morto il bimbo, ma la madre è stata accusata di abbandono di minore e di negligenza. Sebbene non fosse un neonato il giudice ha comunque stabilito che era troppo piccolo per restare solo dentro una vasca piena di acqua.La mamma ha spiegato che il bambino aveva giocato tutto il giorno, così aveva deciso di fargli un bagnetto. Lo aveva lasciato nella vasca mentre si riempiva, assentandosi per prendergli dei vestiti puliti, ma quando è tornata era con la testa dentro l'acqua privo di sensi. Secondo quanto riporta Metro la donna ha chiamato i soccorsi, dichiarando di essere stata troppo spaventata per provare a rianimare lei il piccolo. I medici hanno provato a rianimarlo, lo hanno portato in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.