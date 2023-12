Alice mette all'asta il bacio di mezzanotte a Capodanno: «Mi hanno offerto 9mila euro, sarà indimenticabile»

di Marta Goggi

Mettere all'asta il bacio per la mezzanotte del nuovo anno? È successo in America, dove Alice Little ha raccimolato 10 mila dollari (oltre 9mila euro) per l'ultima notte dell'anno.

Alice Little è una youtuber e modella di OnlyFans molto seguita, per questo il prezzo del bacio a Capodanno è tanto alto. Insieme al bacio c'è inclusa anche la cena, che si terrà a Las Vegas. «Il bacio più importante dell'anno è il famoso bacio di Capodanno, che segna romanticamente il passaggio da un anno all'altro e rafforza il legame tra gli innamorati.Molti credono che se non riesci a baciare qualcuno a cui tieni la notte di Capodanno, sei condannato a un anno di solitudine e disperazione», ha detto Alice a NeedToKnow.co.uk. Sulla scelta di mettere il bacio all'asta ha poi aggiunto: «Dato che Capodanno è un evento che si ripete una volta all'anno, e il bacio stesso è così prezioso, mi trovo in un posto unico in cui devo offrire questa esperienza indimenticabile al miglior offerente».

