Morto attore di Broadway, si è impiccato su un ponte a Central Park: choc a New York

Choc a New York, morto un attore di Broadway. Harlan Bengel, 45 anni, si è impiccato su un ponte a Central Park. Ha recitato in "War Horse" e "Il fantasma dell'opera" ed è stato trovato appeso a un cavalcavia di Central Park nell'Upper West Side. Lo hanno rivelato al New York Post fonti e rapporti della polizia.



L'uomo è stato trovato morto da un passante poco prima delle sei del mattino. Il testimone che ha scoperto il corpo ha chiamato il 911. «Si è impiccato. A ridosso della ringhiera ai margini dell'arco», ha detto un operaio del parco. «Ho visto una lunga corda arancione. Aveva legato un sacchetto di plastica intorno alla sua testa».



Bengel, che viveva a Washington Heights, alle spalle aveva una storia di malattie mentali, nella tasca dei pantaloni ha lasciato un biglietto d'addio. © RIPRODUZIONE RISERVATA