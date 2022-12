Uccide la madre, poi si barrica in un centro commerciale: arrestato un 40enne. Salvi i due ostaggi

Paura in Germania a Dresda, presso il centro commerciale Altmarkt-Galerie, dove un uomo ha fatto irruzione per poi barricarsi in uno dei negozi prendendo degli ostaggi. Ancora poco chiara la dinamica: inizialmente il quotidiano tedesco Bild aveva parlato di una sparatoria con una vittima, una donna di 70 anni. Circostanza, quella della sparatoria, che la polizia non aveva però confermato.

Paura al centro commerciale, cos'è successo

L'uomo, un 40enne tedesco, è stato arrestato dalla polizia. La donna morta, trovata senza vita in un appartamento della zona, sarebbe la madre del sequestratore. Poco dopo averla uccisa, sempre secondo la Bild, il 40enne avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che «tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo».

