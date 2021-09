Covid, al via la terza dose di vaccino per tre milioni di soggetti fragili

Sono circa tre milioni i soggetti fragili e a rischio che, a partire da oggi, in Italia, riceveranno la terza dose di vaccino. Sempre in giornata, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con cui il Green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per circa 23 milioni di lavoratori.

Leggi anche - Green pass, ogni giorno su Frecce Rosse e Italo 70 passeggeri viaggiano senza. Le scuse incredibili

La terza dose, detta anche 'aggiuntiva', sarà utile per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria dopo le prime due. Viene infatti somministrata almeno dopo 28 giorni dalla seconda, e il prima possibile se tale lasso di tempo è già trascorso. Sono dieci le categorie destinatarie della terza dose per cui saranno utilizzati i vaccini a mRna (Pfizer e Moderna). Poi verranno le dosi 'booster' per chi, a distanza di tempo, o forse per via delle varianti, ha bisogno di una dose di rinforzo a fronte del calo di copertura immunitaria come gli over-80, residenti nelle Rsa e sanitari. Quest'ultima verrà somministrata a 6 mesi dall'ultima dose.

Una circolare del ministero della Salute del 14 settembre scorso chiarisce tutti gli aspetti mentre da uno studio condotto in Israele e pubblicato sul New England Journal of Medicine, sulla base dei dati del ministero della Salute israeliano sugli over 60 vaccinati con ciclo completo, emerge che rispetto alla variante Delta, la terza dose Pfizer «porterebbe l'efficacia del vaccino tra i soggetti che hanno ricevuto il richiamo a circa il 95%, un valore simile all'efficacia del vaccino originale riportata contro la variante Alfa». E, dicono i ricercatori, i casi di contagio e di malattia grave calano «sostanzialmente» con un tasso di infezione, almeno 12 giorni dopo il 'booster', inferiore di 11,3 volte rispetto alle due dosi e un tasso di malattia grave inferiore di 19,5 volte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA