G20, Conte: «Risposta a pandemia Covid in cima all'agenda della presidenza italiana»

«La risposta sanitaria e socioeconomica alla pandemia che continua a causare immense sofferenze e ha già inferto significativi colpi all'economia globale continuerà ad essere in cima alla nostra agenda per mantenere alto l'impegno della comunità internazionale nella risposta al Covid-19». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori del G20, in occasione del passaggio di consegne dalla Presidenza saudita a quella italiana. «Ci impegneremo - aggiunge - ad affrontare le principali sfide legate all'emergenza sanitaria con particolare riferimento all'accesso universale ed equo ai vaccini e al rafforzamento dei sistemi sanitari».(LaPresse)

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 18:17

