Il cofondatore di Apple Steve Wozniak ricoverato in Messico

Steve Wozniak, cofondatore di Apple, è stato ricoverato in un ospedale di Città del Messico per un sospetto ictus. Nelle immagini, l'ospedale in cui secondo la stampa messicana sarebbe ricoverato, in "condizioni stabili". Il 73enne doveva intervenire come relatore al World Business Forum 2023 prima di svenire, scrive la Cnn, ed essere portato in ospedale.

Chi è Steve Wozniak

Wozniak fondò la Apple Computer Inc. nel 1976 insieme a Steve Jobs, scomparso nel 2011. É il genio che sta dietro la tecnologia dei primi computer Apple; conosciuto come "Woz" negli ambienti della Silicon Valley, ha progettato i famosi computer Apple I e Apple II, che hanno rivoluzionato l'informatica.

Fonte: askanews

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA