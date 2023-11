Niente selfie siamo secchione

Essere secchione è la nuova frontiera delle influencers della Generazione Z: su Instagram e TikTok è esploso il fenomeno #studygram, l’hashtag che riunisce gli studenti di tutto il mondo. Solo su IG sono 18 milioni i post con foto di appunti, tutorial e video alla scrivania. Basta un click e si entra nelle camerette di milioni di ragazze (il fenomeno è prevalentemente femminile) con atmosfere sospese, luoghi accoglienti e ordinati, tavoli pieni di quaderni, computer, tablet e un silenzio quasi palpabile. Le giovani studentesse condividono la loro intimità universitaria ma raramente si vedono in volto, per questo il fenomeno è interessante perché è esattamente il contrario di ciò che fanno le colleghe fashion-blogger: sì agli appunti evidenziati, no al selfie ammiccante.

–maddai

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA