Salernitana-Lazio 2-1, le pagelle: si salva solo Immobile. Kamada impalpabile, difesa da rivedere

PROVEDEL 5

Ingaggia un vero e proprio duello con Candreva al quale nega peer ben due volte la gioia del gol che però arriva al 66' e sul quale ha grosse responsabilità e che condanna la Lazio ad un'altra sconfitta.

LAZZARI 5,5

Festeggia nel peggiore dei modi le 200 gare in Serie A. Sicuramente tra i più reattivi, l'intesa con Guendouzi è buona ma non riesce mai ad essere incisivio fino in fondo. (17' st Hysaj 5: non riesce mai ad affondare).

GILA 5

Complice la doppia assenza di Casale e Romagnoli si ritrova titolare nella sua prima gara stagionale. Avvio da rivedere nella ripresa si fa sorprendere sulla rete del pareggio e crolla.

PATRIC 5

Doppio lavoro per il centrale che deve anche rimediare ad un avvio di gara da incubo di Gila che impiega un po' per entrare in partita. Poco reattivo sulla rete del pareggio granata.

MARUSIC 5,5

In fase difensiva riesce a reggere abbastanza bene ma quando si tratta di ingranare la quinta resta piantato con i piedi per terra.

GUENDOUZI 5,5

Corre tantissimo come ormai fa dalla prima partita ma lo fa troppo spesso a vuoto senza riuscire mai a trovare i giri giusti.

CATALDI 5

Quasi un tempo a rincorrere gli avversari prima dell'intervallo al bacio il cross per Immobile sull'azione del rigore che sblocca il match. Da incubo i calci d'angolo.(36' st Vecino sv).

KAMADA 4,5

In campo al posto dello squalificato Luis Alberto i compagni si aspettano che faccia le veci dello spagnolo invece è assolutamente indolente ma soprattutto un autentico pesce fuori d'acqua.

FELIPE ANDERSON 5,5

Sul primo vero affondo libera il sinistro sul quale salva Gyomber, nella ripresa serve a Zaccagni la palla del possibile nuovo vantaggio che l'attaccante manca ma perde troppi palloni senza combattere. (23' st Isaksen 5,5: tanta grinta ma poca sostanza).

IMMOBILE 6

Ancora lui rete numero 100 in trasferta per l'attaccante grazie ad un calcio di rigore che lo stesso attaccante si è procurato e assegnato con il Var. (23' Castellanos 5,5: ci prova ma lotta quasi da solo).

ZACCAGNI 5,5

Titolare dopo il problema al ginocchio un paio di buone accelerate anche se non riesce mai ad aprirsi un varco tra la difesa avversaria. Nel tentativo di agganciare un bel pallone di Anderson si fa male all'adduttore ed è costretto ad uscire. (17' st Pedro 5: non riesce ad incidere come potrebbe).

SARRI 5

Ripresa di campionato da incubo per la Lazio che senza idee, cattiveria e gioco rimedia la sesta sconfitta stagionale e manca l'avvicinamento alla zona Champions.

