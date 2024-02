«Rino Gattuso pagò tremila euro per il pizzo». La famiglia era nel mirino della 'ndrangheta

di Redazione web

Rino Gattuso avrebbe pagato, attraverso un suo emissario, due persone per fare cessare l'estorsione messa in atto ai danni del padre Francesco e della sorella Ida Elvira. Estorsione messa in atto con gli incendi dolosi di due automobili di Ida Gattuso, avvenuti a Corigliano Rossano il 17 ottobre ed il 15 dicembre scorsi, ed il danneggiamento tramite incendio dell'abitazione della stessa donna.

La notizia é stata anticipata oggi dal Corriere della Sera. Nel capo d'imputazione contestato alle due persone arrestate ieri dai carabinieri, Aldo Abbruzzese e Mustaphà Hamil, con l'accusa di essere stati, rispettivamente, il mandante e l'esecutore materiale delle intimidazioni, si afferma che i due responsabili dell'estorsione «costringevano la famiglia Gattuso, e in particolare Francesco e Gennaro (detto Rino, ndr) Gattuso, per il tramite di Salvatore Pipieri, collaboratore dello stesso Gennaro Gattuso, a versare ad Aldo Abbruzzese, in due diverse occasioni, la somma di 1.500 euro, per un totale di tremila euro».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 17:00

