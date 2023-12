Milan-Monza 3-0, le pagelle: Kjaer quanto sei mancato, Loftus Cheek trascinatore, Rejinders capolavoro, baby Simic super esordio

di Luca Uccello

Il Milan supera il Monza fi Raffaele Palladino per 3-0 a San Siro grazie alle reti di Rejnders, dell'esordiente Simic e Okafor. Tre punti che consolidano il terzo posto

MAIGNAN 7

Una grandissima parata, da pantera. Poi tanti lanci lunghi. Come piace a lui.

FLORENZI 7

Prima da vice Calabria, poi da vice Pobega. Ci prova due volte dalla distanza. Due volte di potenza. Di Gregorio dice sempre di no

TOMORI 6,5

Pranzo al sacco a San Siro per Fikayo fino a quando c'è Kjaer al suo fianco

KJAER 7

Quanto sei mancato Simon. Settantotto giorni senza di lui si sono fatti sentire. Ora va meglio ma evitare di rischiare è la parola d’ordine. Cambio intelligente (67’ Bartesaghi 6: ordinaria amministrazione)

THEO HERNANDEZ 6

Torna sul binario di sinistra ma non va veloce. Niente alta velocità.

POBEGA 6

Un altro infortunio muscolare. Uno dei tanti. L’elenco si allunga senza che però nessuno dia una risposta sul perché di così tanti problemi a Milanello… (23’ Simic 6,5: Esordio con goal. La favola perfetta di Natale)

LOFTUS-CHEEK 7

Trascina i suoi compagni. Lo fa con forza fisica, qualità e tanta corsa. Centrocampista completo (67’ Bennacer 6: altri minuti nelle gambe in vista della Coppa d’Africa)

REIJNDERS 7

Tre minuti di orologio e ne salta tre.

RAFAEL LEAO 6

La porta non la vede mai. Ma quando parte è sempre imprendibile, quando decide di entrare in area di rigore lo fa. Gli manca solo il colpo del perfetto killer (67’ Okafor 6: De Gregorio si arrende anche a lui. Ma anche i suoi muscoli si arrendono. Ci risiamo!) (80’ Chukwueze ng)

GIROUD 6

Un colpo di testa. E poi? Un’altra girata finita alta a inizio ripresa. Gioca tanto per gli altri. Ma Oliviero deve buttarla dentro per fare la differenza. Ma che assist per Okafor…

PULISIC 6

Capitan America è un supereroe a tutto campo. Peccato per la traversa piena

PIOLI 6,5

Altri tre punti per continuare a crederci. Lo scudetto è lontano ma mollare oggi non si può. E il suo Milan non è abituato a farlo. Resta un grosso problema: gli infortuni. Servono soluzioni.

