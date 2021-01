Lazio, Inzaghi: «Battere il Genoa per risalire. Rinnovo? Credo che presto io e Lotito ci accorderemo»

di Daniele Magliocchetti

La Lazio riparte da Genova, ma Inzaghi è ancora alle prese con un po’ di difficoltà di formazione. Una cosa vecchia dell’anno precedente che si ripropone anche per quello nuovo. L’indizio importante del 2021, e che tanto rassicura i tifosi, sono le parole dell’allenatore sul rinnovo di contratto. “Dobbiamo ripartire dalla prestazione di San Siro col Milan, se giocheremo così, non avremo difficoltà”, dice con tono sicuro Inzaghi.

La ripartenza col Genoa. “Giocare domani come il 23 dicembre. Abbiamo fatto un ottima partita a Milano, riuscendo a costruire bene. Purtroppo quando sfidi squadre come quella rossonera, non puoi commettere errori. Noi li abbiamo commessi e li abbiamo pagati cari. Mi aspettavo una gara più simile a quella contro il Napoli”.

Il distacco. “Sappiamo di avere alcuni punti di ritardo in classifica. Stando a quello che abbiamo fatto avremmo meritato di più, ma sapevamo che giocare in Champions League ci avrebbe tolto energie. Ho fiducia che ci riprenderemo”.

Rinnovo vicino. “Io e il presidente ci sentiamo spesso, mi ha detto di essere soddisfatto per le ultime prestazioni però era deluso dalla sconfitta di Milano. Per come abbiamo giocato, la sconfitta è stata immeritata. Credo che presto troveremo un accordo per il rinnovo. Ne parliamo da agosto e Lotito è uno di parola. Per me non è un problema, se ne sta parlando più del dovuto. Per me non cambia niente se il contratto è formalizzato oppure no. E’ la Lazio la mia priorità”.

Caicedo. “Si è parlato molto della sua e di questa situazione. Ma con lui ho uno dei rapporti migliori, non abbiamo problemi, non ce ne sono stati. Ci basta guardarci negli occhi per capirci. Felipe dopo Napoli l’ho tenuto a riposo perché credevo che Muriqi avrebbe potuto darci qualcosa di più”.

Muriqi e Pereira. “Si sta ambientato molto bene e sa giocare in diversi ruoli. Può sostituire Luis Alberto ma anche Correa. Ecco, domani potrebbe giocare proprio al posto del Tucu. Sono convinto che ci darà soddisfazioni. Nonostante i pochi allenamenti sta dando buoni risultati”.

Per il 2021. “Chiedo al nuovo anno di tornare nelle zone nobili del campionato. Sulla Champions ci penseremo a tempo debito, attualmente siamo felici di essere l’unica italiana imbattuta. Dobbiamo ritornare ad essere continui in Serie A. Le prestazioni, nonostante le problematiche, sono state buone. Che ora tornino anche i punti. Se c’è una cosa che non mi porterei dietro è il Covid. Per noi è stato un problema e proprio come per il resto del mondo mi auguro di sconfiggerlo”

