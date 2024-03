Italia-Ecuador 2-0, le pagelle: Pellegrini sempre più ispirato, il migliore è Barella. Bellanova ara la fascia destra

di Alessio Agnelli

Altro successo per l'Italia di Luciano Spalletti negli States. La Nazionale ha battuto Ecuador 2-0 (1-0) in una partita amichevole giocata alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey: i due gol sono stati segnati all'inizio e alla fine della partita, rispettivamente da Lorenzo Pellegrini al 3° e da Niccolò Barella al 93°. Gli azzurri scaldano i motori in vista degli Europei in programma la prossima estate.

Italia-Ecuador, le pagelle

VICARIO 6 Al debutto tra i pali dell’Italia. A referto un’uscita a disinnescare Minda, poi un sinistro centrale di Plata, neutralizzato di pugno.

DARMIAN 6 Tiene a bada Sarmiento, aiuta nella costruzione da dietro e nei raddoppi difensivi. Prosieguo da esterno alto.

MANCINI 6 Si occupa di Plata, concedendo lo stretto indispensabile. Utile in fase di rilancio.

BASTONI 6,5 Poco sollecitato da Minda. Valore aggiunto quando attacca la profondità, da terzino aggiunto.

BELLANOVA 7 Altro esordiente in azzurro. Fa un figurone, sfrecciando come un ossesso in fascia e confezionando cross, a ripetizione e mai banali. (1’ st Di Lorenzo 6: entra e fa muro)

BARELLA 7,5 Già rodata l’intesa con l’ex nerazzurro Bellanova, che innesca a più riprese nel 1° tempo.

JORGINHO 6 A volte troppo ruvido nei contrasti (anche un giallo per fallo su Caicedo). Ma garantisce esperienza e geometrie in regia. (22’ st Locatelli 6: ordinato)

DIMARCO 6 A trazione anteriore, come nell’Inter. Ma anche sprecone di testa pronti, via, per il possibile 2-0. (43’ st Cambiaso sv)

ZANIOLO 6 Bello, e spesso a suo favore, il duello fisico con Hincapié. Si divora però un’occasionissima a tu per tu con Burrai, sparandogli addosso dall’area piccola. Non molla. (31’ st Orsolini 6,5: l'assist del 2-0)

PELLEGRINI 7 Sblocca subito il risultato con un sinistro di controbalzo al fulmicotone, su ribattuta della barriera. Lega i reparti, ispirato. (22’ st Frattesi 6: guizzante)

RASPADORI 6 Si guadagna il piazzato che porta all’immediato vantaggio. Da n° 9 una buona difesa del pallone e buona tecnica per trattarlo. (31’ st Retegui sv)

SPALLETTI 6,5 Ne cambia 11 su 11 rispetto al match col Venezuela, ma stesso modulo (3-4-2-1) e risultato, la seconda vittoria su 2 gare in Florida. In controllo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA