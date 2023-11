Brasile-Argentina, scontri tra polizia e tifosi: Messi e compagni escono dal campo

L'Argentina espugna il Maracanà, ma il match con il Brasile comincia in ritardo per gli scontri in tribuna tra i tifosi dell'albiceleste e la polizia brasiliana. Attimi di tensione, quando le forze dell'ordine hanno provato a sedare gli animi aggrendendo i tifosi con i manganelli.

Cosa è successo

Il caos è scoppiato nel momento degli inni nazionali. In tribuna succede di tutto e i giocatori dell'Argentina si avvicinano per capire cosa succede. La carica della polizia è durissima e Messi, da capitano, porta via i suoi. La squadra lascia il campo, il match comincia con mezz'ora di ritardo.

