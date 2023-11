Bologna-Lazio 1-0, le pagelle: Anderson da dimenticare, Luis Alberto spento. Guendouzi non molla mai

di Enrico Sarzanini

Il confronto diretto per l'Europa lo vince il Bologna. Applausi a scena aperta per la squadra di Motta, che cresce alla distanza e supera la Lazio 1-0, con le firme dei gioielli Zirkzee e Ferguson: assist dell'olandese, gol dello scozzese, alla terza marcatura in campionato. Il Bologna supera l'esame di maturità e sale al quinto posto coabitazione con il Napoli. Rimpianti per la Lazio, che invece si ferma sul più bello e chiude con tra frustrazione e storie tese al momento dell'uscita dal campo nel tunnel, con Romagnoli, Guendouzi e Isaksen tra i più nervosi con avversari e arbitro La Penna, che fatica a tenere il match in punto.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6

Non è chiamato a grandi interventi e sull'unica vera azione del Bologna subisce gol per l'ennesima amnesia difensiva.

LAZZARI 5

Parte deciso puntando l'uomo ma in avvio di ripresa crolla sull'azione dell'1-0 rossoblù. Come sempre tutto bene ma a ridosso dell'area avversaria i cross sono da dimenticare.

PATRIC 5,5

Gestisce la gara e le rare offensive del Bologna senza apprensione ma sul primo vero affondo rossoblù si fa sorprendere e la Lazio va sotto.

ROMAGNOLI 5,5

Non è al top della forma e si vede l'unico acuto è in attacco nel primo tempo sugli sviluppi di un angolo quando impegna Skorupski.

MARUSIC 5,5

Primo tempo senza infamia e senza lode ma in avvio di ripresa tiene in gioco Ferguson sull'azione del vantaggio. Esce per un fastidio fisico. (3' st Pellegrini 5,5: vive di fiammate ma non fa semore la scelta giusta).

GUENDOUZI 6

Impressionante nella quantità del pressing su qualsiasi portatore di palla sembra l'unico ad avere il passo giusto. (32' st Kamada 5: impatto sulla gara da dimenticare).

ROVELLA 5,5

Primo tempo di grande sacrificio, fa tantissima legna a centrocampo anche se non riesce mai a dare ka svolta giusta per provare ad affondare.

LUIS ALBERTO 5

Due opportunità su angolo: prima invita Romagnoli di testa, poi ci prova direttamente ma Skorupski e c'è il palo ad aiutarlo.

ANDERSON 5

Una serata da dimenticare. Nonostante gli elogi di Sarri fa davvero poco oer scardibare la difesa del Bologna e a tratti sembra mollare. (32' st Iasksen 5: inconsistente).

CASTELLANOS 5

Coglie subito la traversa ma l'azione è viziata da un fallo, si danna l'anima per trovare lo spazio giusto per calciare ma alla fine non riesce mai a trovare la porta. (11' st Immobile 5: ha tanta voglia ma anche lui vede poco la porta).

PEDRO 6

Sempre nel vivo dell'azione poi si becca il giallo per proteste dopo aver subito l'ennesimo fallo a ridosso dell'area avversaria. (11' st Zaccagni 5: Posch lo soffre ma lui non fa molto per approfittare di questa superiorità).

SARRI 5

Mai come in questa stagione alla sua Lazio manca la giusta continuità, difficile capire se si tratti di un problema tecnico o mentale ma questo resta un pesante stop in chiave Europa. Da dimenticare l'approccio nella ripresa con la rete dopo 25''.

