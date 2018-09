X Factor 12, Selvagguia Lucarelli tweet al veleno contro Asia Argento

X Factor 12, Asia Argento in lacrime per la canzone di Elena Piacentini che le ricorda Anthony Bourdain

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Terminata la prima puntata diè il momento di tirare le somme. Sotto la lente di ingrandimento, giudice provvisorio, che verrà sostituita ai live a seguito dello scandalo che la vede coinvoltà.Sui social il pubblico si divide tra chi la promuove, e sono in tanti, e chi invece comelancia una stoccata nemmeno troppo velata su twitter.Tra la Lucarelli e la Argento non scorre buon sangue, le litigate a "Ballando con le stelle", sono impresse nella nostra memoria, e i rapporti con il passare del tempo non sono migliorati. Durante la prima puntata sul palco si è esibito indossando una maschera Alex Cliff, un giovane di 19 anni, aspirante cantante che ha incuriosito i giudici. «Perchè indossi questa maschera?» chiede Asia e Cliff racconta del suo passato e della voglia di riscatto: «uno vede la maschera e pensa ad un pagliaccio, ho avuto un'infanzia difficile, non so cosa sia l'amore però non ho mai mollato ed ho creato il mio mondo basandomi sulla musica» ed è qui che interviene la Lucarelli scrivendo: «C’è un tizio che ha appena detto a Asia Argento che ha una vita piena di problemi. Lui».