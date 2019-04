Uomini e donne, Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina: «Convivo con la mia ex»

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver partecipato al trono over di “”, condotto da Maria De Filippi, dove ha conosciuto la sua ex Gemma Galgani ed ora, abbandonata la trasmissione e intrapresa la nuova vita da imprenditore,ha (ri) trovato l’amore con laCaterina, con cui è andato a convivere.I due già si conoscevano: “E’ una mia ex fidanzata. Abbiamo avuto una storia dal 2007 al 2009, poi ci siamo incontrati di nuovo verso la fine della mia ultima stagione a “U&D”. Dopo quasi dieci anni che non ci vedevamo, ho ritrovato una donna meravigliosa, pulita dentro e fuori proprio come ricordavo, abbiamo ritrovato la stessa passione, la stessa intensità di un tempo e devo dire che accanto a lei sto davvero bene”.Tanto di scegliere la convivenza: “Conviviamo, abbiamo scelto una casa in una zona molto tranquilla fuori Firenze e con noi c'è anche il cane Brunildo che considero come un vero e proprio figlio. Ringrazio il cielo tutti i giorni per averla incontrata e soprattutto di riuscire a godermi giorno per giorno tante opportunità che la vita mi regala. Di Caterina mi piace tutto, la sua classe, la sua eleganza e il modo di essere. I suoi che brillano ogni volta che mi guardano, una donna attenta ai dettagli che sa amare con consapevolezza”.