Uomini e Donne

mamma di Lorenzo: eh no non posso dire la mia preferita 😳😳😳



Lorenzo: ho scelto Claudia



mamma di Lorenzo:#lascelta pic.twitter.com/StjPRtDKSN — Conrad (@conrrrad) 22 febbraio 2019

La scelta di Lorenzo Riccardi è Claudia Dionigi. La corteggiatrice è stata preferita da Lorenzo a Giulia, e gli ha detto di sì con un lungo bacio.Al termine dello "" andato in onda in versione serale su Canale 5 è nata una coppia, quella formata dae la corteggiatriceLorenzo ha dovuto prima comunicare a Giulia, l'altra corteggiatrice, di non averla scelta: «Il mio cuore non grida il tuo nome», dice Riccardi. E lei non la prende bene: «Sei un uomo semplice che fa scelte semplici. Non hai le p…e», gli risponde senza versare una lacrima. Il tronista non è stato impeccabile durante i due giorni trascorsi in villa, spingendosi molto oltre con Giulia Cavaglià: in Spa è stato un turbinio di abbracci e baci. Non ha mai negato di avere una forte attrazione per la modella di Torino, ma «quando mi sono messo a letto, la mia testa urlava il nome di Claudia».Claudia, dal canto suo, l'ha tenuto sulle spine presentandosi in ritardo alla festa. Poi è apparsa da dietro alla tenda bianca e ha detto il suo 'sì' a Lorenzo: «Tu lo sai che dovrei dirti di no, ma come faccio». Le prime parole di Lorenzo per Claudia, sulle note di I will always love you, sono: «Non ti mancherò mai di rispetto. Amo tutti di te, la tua risposta pronta e il fatto che mi fai ridere».