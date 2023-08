Ascolti Tv 22 agosto 2023, oltre 3 milioni per Techetechetè dedicato a Toto Cutugno. Rai2 salta in alto con Tamberi

Ascolti Tv 22 agosto 2023, in prima serata su Rai1 Il Dolce Profumo dell’Amore 1.923.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 il film in prima visione Ophelia 1.197.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest con il trionfo di Gianmarco Tamberi conquistano una media di 2.395.000 spettatori pari al 15.4% di share. Per gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Bosnia Erzegovina 1.731.000 spettatori con il 13.1%. Su Italia 1 per i preliminari di Champions League Rangers-PSV Eindhoven 541.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rai3 Filorosso 514.000 pari al 4.3%. Su Rete4 Il Collezionista 739.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata 443.000 spettatori con share del 3.3%. Su Tv8 Matrimonio a Quattro Mani 373.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Palermo-Milano Solo Andata 320.000 spettatori con il 2.4% di share.

In fascia Access Prime Time Techetechetè in ricordo di Toto Cutugno registra una media di 3.076.000 spettatori con il 19.8% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.030.000 e 13.1%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.993.000 (26%). Su Canale 5 The Wall 1.663.000 (14.9%). Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera 1.967.000 (9.1%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA