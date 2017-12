Sacrificio d'amore, stasera in tv su Canale 5: le anticipazioni della quarta puntata

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quarta puntata per la nuova fiction di Canale 5 "", ambientata nei primi decenni del Novecento che andrà in onda questa sera 29 dicembre alle ore 21,15.Tommaso (Rocco Giusti) dopo aver scoperto che è stata proprio sua zia la Signorina Maffei (Sara D’Amario) ad avvelenare Maddalena (Desiree Noferini) prepara un infuso per cercare di salvarle la vita e la veglia nella speranza di vederla guarire. Leopoldo (Paolo Malco) vuole rovinare la reputazione di Annibale Lucchesi (Luca Biagini) e decide così di scavare nel suo passato.Corrado (Giorgio Lupano) cerca di scoprire a chi appartiene la moto sulla quale è salita sua moglie Silvia (Francesca Valtorta), e spunta il nome del Dottor Lucchesi (Luca Bastianello).Per Brando (Francesco Arca), gravemente malato, potrebbe riuscire a salvarsi con le cure in una clinica a Des Alpes, ma sono troppo costose per lui, così Silvia, cerca i soldi necessari per aiutarlo ma le sue condizioni peggiorano drasticamente.