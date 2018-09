Giardini Naxos, la Sicilia sceglie le sue bellezze per l'Europa

Dopo aver concluso l’esperienza delle selezioni provinciali che hanno interessato il territorio siciliano, si avvia verso la conclusione il tour delle olimpiadi della bellezza per Miss Europe Continental Sicilia.

La finale regionale – spiega il responsabile per la Sicilia, Gaetano Quagliata - si terrà il 15 settembre anche quest’anno nella splendida cornice di Giardini Naxos. La magia della costa- Luogo più appropriato per concludere le tappe della nostra avventura ed eleggere “Miss Europe Continental Sicilia” non si poteva desiderare. Una città magica dove scorci paesaggistici incantevoli, arcobaleni di colori, il giallo del sole, il blue variegato del mare, la vegetazione, la maestosità del fuoco dell'Etna, esalteranno la bellezza delle concorrenti. Quel feeling che è un insieme di sensazioni, sogni, libertà ed impatto spirituale; il confluire di bellezza esteriore ed interiore – aggiunge Quagliata - quindi, cultura. Ed è questo feeling che ha attratto ed incantato personaggi famosi del passato ed attuali. Qui hanno lasciato le loro orme scrittori famosi, personaggi politici di spicco, attori internazionali, ed anche voi aspiranti miss siciliane – conclude il responsabile di Miss Europe Continental Sicilia, rivolgendosi alle concorrenti - potreste coronare il vostro sogno

.

A contendersi il pass per le finali nazionali saranno le “fasciate” delle selezioni provinciali. Si tratta di: Shyla Scamacca, Claudia Montante, Federica Montante, Luna Claire Falco, Liliana Caizzi, Alessia D'Angelo, Rachele Varvaro, Chiara Di Blanca, Giorgia Lo Presti, Ileana Inguanta, Roberta Gurrera, Marisa Pino, Federica Leonardi, Sharon Cammarata, Arianna Castrogiovanni e Nicoletta Istine. Le ragazze concorrenti si cimenteranno in passerella sotto l’esperta e competente guida di Paola Lo Giudice della scuola di ballo “Palladium”. Si alterneranno momenti di spettacolo alla passerella che vedrà protagoniste le concorrenti che ambiscono al titolo regionale. La giuria sarà composta da artisti, politici ed esperti del settore.