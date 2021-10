Mattia Briga scrive su Leggo: «Tampone e via, ciak si gira»

Appuntamento alle 11 di mattina nella location.

Guido ha gli instore e in questi giorni è incasinatissimo.

La sera prima del video è a Napoli e il giorno del video ha l'instore a Roma.

Gli faccio: «A Guì, guarda che se dormi a Napoli non ce la fai mica a stare qua per le 11; devi tornare a Roma la notte, così la mattina dopo ti svegli, vieni a girare e poi vai a fare l'evento».

«Ok daje» - mi risponde.

Davide era appena tornato da un viaggio e sembrava che tutto fosse apparecchiato per bene.

La notte prima del video mi arriva un messaggio su whatsapp da parte sua, una foto che ritrae un termometro elettrico che segna 37,5.

«Dimme che stai a scherzà» - gli scrivo - mentre penso tra me e me che non può saltare tutto.

Lui mi dice : «Domattina mi alzo e mi vado a fare un tampone così stiamo tutti più sereni».

L'indomani alle 11 ci siamo solo io e Guido con tutta la troupe, cominciamo a girare.

Davide arriva intorno alle 12:30 e si mette da una parte, fuori, da solo, ad aspettare il risultato del test che arriva alle 13. Negativo.

Cominciamo a girare come dei pazzi, il tempo stava per scadere e Guido aveva il firmacopie coi fan. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ma che ansia. Non ci siamo regolati.

Non mi regolo (Briga, Gemitaiz, Il Tre)

