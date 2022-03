Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: cosa accadrà nella prima puntata

Questa sera su Canale 5 torna “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi che non vede l’ora di sorprendere il pubblico con tante novità. La prima in assoluto riguarda lo sdoppiamento del cast, i concorrenti parteciperanno a coppia o singolarmente. Infatti qualcuno parteciperà insieme ad un familiare o amico, qualcun altro da solo. Tra i naufraghi troveremo Carmen Di Pietro, Laura Maddaloni, Guendalina Tavassi, Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis e tanti altri ancora. FOTO: ufficio stampa Mediaset Musica: Summer - from Bensound.com

