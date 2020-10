Grande Fratello Vip, per Guenda Goria spunta l'ex: «Flirt prima di Telemaco, ha continuato a cercarmi anche prima di entrare nella casa»

Al Grande Fratello Vip Guenda Goria ha parlato della sua storia d’amore con Telemaco Dell’aquila. Ora però sulla scena è comparso Christian Leone, che sostiene di aver avuto una love story con Guenda Goria e di essere un collega di lavoro di Telemaco: “Ho voglia di dire la verità per tutelare la mia persona. Lei - ha svelato - ha continuato a cercarmi anche prima di entrare nella casa”.

Al Grande Fratello vip Maria Teresa Ruta ha fatto sapere che nella vita sentimentale della figlia Guenda Goria, non doveva esserci un uomo maturo, ma uno “scapestrato”. Lo “scapestrato” sarebbe proprio Christian Marzullo: “In arte – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - mi chiamo Christian Marzullo, ma il mio vero cognome è Leone. E ho avuto una storia con Guenda Goria. Sono io lo “scapestrato” di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa. Nessuno può smentirmi perché non solo custodisco sms, foto, chat, ma in tante persone conoscono la realtà dei fatti e quello che è successo tra noi. Tra questi anche Telemaco che è un ex collega di lavoro”.

Si sono conosciuti e hanno avuto una storia a Sharm el-Sheikh: “Ai tempi – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – non ero libero, ero sposato, anche se il mio matrimonio era in crisi. Una situazione delicata. Guenda lo sapeva. Iniziamo comunque ad avere una storia leggere sotto gli occhi di tutti”.

Dopo una breve separazione si sono rivisti (“La rivedo, ma non scatta quella molla che si chiama amore. Non mi sento pronto. Non vado in aeroporto a prenderla, mi sento frenato. Ci rivediamo al Coral Bay e sono lacrime. Lei è una ragazza d’oro, sia chiaro, ma si trascina dietro una situazione molto dura, di quelle che ti segnano per sempre. Quella sera litighiamo e lei si fa consolare da Telemaco”), ma le cose si sono complicate: “Dico: “Me ne vado, in questa storia siamo in troppi”. Intanto Olga, la moglie di Telemaco, rivuole il suo uomo. Guenda e Telemaco litigano e la Goria torna da me: posso documentare tutto. Mi ripete: “Ho voglia di leggerezza”. Ci siamo visti in spiaggia, in palestra, nei luoghi aperti in quel periodo di restrizione; ma io, dopo averla vista con Telemaco, non me la sono sentita. Guenda non potrà mai smentire questo”.

Ultimamente si sono risentiti: “Un giorno, prima di entrare nella casa, Guenda mi chiama per dirmi che ricordava ancora i bei momenti passati insieme e si dice dispiaciuta per come è andata tra noi”

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 16:41

