Grande Fratello, ex concorrente combatte contro il coronavirus

. Sul settimanale Nuovo, una ex inquilina della casa più spiata d'Italia ha raccontato la sua battaglia in prima linea contro il Covid-19. L'intervista è stata riportata dal sito Anticipazioni Tv.Si tratta di Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, l'ultimo condotto da. Dopo la vittoria del reality,all'Università di Bologna, per poi tornare nella sua cittò natale ad Agropoli, in provincia di Salerno.Al momento,. «Nella mia città c'è psicosi - dice - riceviamo in continuazione telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi precisi, ma hanno bisogno di sostegno psicologico.». E conclude: «Il mondo dello spettacolo? È accantonato solo per ora. Continuo a fare serate e a studiare recitazione».