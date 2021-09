GFVip, Soleil Stasi e la "lite" con Sophie Codegoni: «So cosa sta facendo e chi l’ha indirizzata»

Al Grande Fratello Vip Soleil Stasi risponde alle dichiarazioni di Sophie Codegoni, l’ex tronista di Uomini e donne pronta ad entrare nella casa nella puntata di venerdì. Sophie aveva parlato della Stasi sottolineando che è la concorrente con cui si scontrerà di più, ma la diretta interessata ha detto già la sua a riguardo confidandosi col suo ex, il coinquilino Gianmaria Antonolfi: «So cosa sta facendo e chi l’ha indirizzata».

Sophie Codegoni e Soleil Stasi (Instagram)

GFVip Solei Stasi e la "lite" con Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è in attesa di entrare al Grande Fratello Vip ma durante le interviste prima dell’ingresso nel reality ha detto la sua su Soleil Stasi: «Non so ancora dire, però, con chi andrò o non andrò d’accordo: vado tanto a pelle e sensazioni. Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse».

Soleil Stasi però non si fa trovare impreparata e si è confidata col suo ex, il coinquilino Gianmaria Antinolfi: «Io - ha spiegato - l’ho conosciuta e con me è stata davvero carinissima. Dai, ma io lo so che lei lo fa per dinamica pura».

Soleil Stasi sottolinea che secondo lei dietro le dichiarazioni di Sophie Codegoni potrebbe esserci qualcuno che l’ha indirizzata (forse si riferisce a Fabrizio Corona?): «So benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo e tutto. Ma ci sta, io ste cose le prendo e le metto da parte. A me poi non piace vedere le ragazze che non provano nemmeno a conoscersi. Poi soprattutto se dietro ci sono motivazioni create così».

