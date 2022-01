GFVip, il piano segreto di Valeria Marini per salvare Karia Riccarelli: «Dobbiamo impedire che vada al televoto»

Al Grande Fratello Vip per Katia Ricciarelli non è un periodo facile. La soprano, oltre al rischio di un provvedimento da parte degli autori per alcune sue frasi poco felici, corre il pericolo di finire in nomination. Alcune coinquiline, capeggiate da Valeria Marini, stanno architettando un piano per sottrarla al giudizio del pubblico: «Così la salviamo!».

Katia Ricciarelli in cofessionale al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, il piano segreto per salvare Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli è ormai un grande argomento di discussione. La cantante infatti, che già rischia dei provvedimenti da parte degli autori per via di alcune frasi poco carine rivolte ad alcuni concorrenti, corre anche il tangibile pericolo di finire in nomination. Una situazione che Katia comprende perfettamente: «Dobbiamo fare un cordone – ha spiegato alle coinquiline - perché sennò ci sbranano. A me m'ammazzano. Io non voglio mica andare davanti al pubblico, spero di essere un'altra volta immune».

Valeria Marini e Giacomo Urtis (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il suo desiderio è stato ascoltato da Valeria Marini, che le assicurato il suo aiuto: «La stanno aspettando in nomination. Stavolta – ha spiegato la showgirl assieme a Carmen Russo e Manila Nazzaro - dobbiamo farle una protezione, dobbiamo farle scudo tutti, con Barù, con Davide, perché comunque l'hanno puntata. La mettiamo nei preferiti e la rendiamo immune. Siamo noi, poi serve Barù, Giucas e Kabir Bedi. Va detto a Kabir, così Katia è immune altrimenti va al televoto».

