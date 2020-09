Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 10:19

Elisabetta Gregoraci si confida con Matilde Brandi e Sefania Orlando al GF Vip. La showgirl parla della sua lunga relazione con Flavio Briatore, finita 3 anni fa: “Avevo 24 anni, ero una ragazzina e gestire un uomo come lui non è stato facile. Ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita e l’ho seguito. Lui aveva ruoli importanti, viaggiava in tutto il mondo e io ho dovuto “sacrificare” le mie cose per stare accanto a un uomo così” ha dichiarato. Elisabetta ammette di aver imparato tanto negli anni con Briatore, di aver viaggiato e conosciuto molte persone: “Ci sono state molte cose belle però me ne ha tolte altre” ammette infine la showgirl calabrese. Foto: Kikapress