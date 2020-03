C'è Posta per Te, mamma abbandona la figlia da neonata e la rivede per la prima volta: «Non ho mai pensato a lei»

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 13:48

Una storia che ha indignato il pubblico quella dia a. La donna di 54 anni ha scoperto di essere stataa quando era una neonata. Oggi Maria Grazia ha la sua vita, ha un marito, un figlio, ma ha sempre avuto il desiderio di conoscere la donna che l'ha messa al mondo, per questo ha chiesto l'aiuto di Maria De Filippi.La produzione ha rintracciato Antonia, la madre. Maria Grazia si commuove vedendola, mentre Antonia, che ha 6 figli, non la riconosce: «Non voglio stravolgere la vita di nessuno. Voglio delle risposte, voglio sapere se i tuoi figli sanno che hai avuto un'altra figlia e che l'hai abbandonata». La donna spiega di aver tenuto il segreto per anni e di aver raccontato tutto solo dopo aver ricevuto la busta. Antonia spiega che Maria Grazia è nata dallo stesso padre degli altri 6 figli e aggiunge: «In questi anni non ho mai pensato a lei».Antonia ammette di aver dato via la figlia per problemi economici, ma non sembra essere emozionata nel vedere sua figlia e conclude dicendo che per lei non prova nulla. Gli altri figli presenti in studio sono sorpresi dalla durezza della mamma e provano a mitigarla, mentre Maria Grazia è visibilmente turbata. Uno dei figli di Antonia sembra toccare le giuste corde: «Nell'arco di tutta la vita, in cui ci ha cresciuti, lei dice di non sentire niente, ma non credo sia vero». A quel punto la donna si scioglie e chiede di aprire la busta.