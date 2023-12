Nancy Brilli: «A fine anno rincorro la luce»

di Nancy Brilli

Questa è l’ultima rubrica dell’anno. MMXXIII. In quest’anno del ventunesimo secolo, ho visto gente parlare mezz’ora seduta accanto, ginocchio contro ginocchio, e subito dopo fingere di non vedersi per evitare di salutarsi appena finita la festa. Ho ascoltato di matrimoni acciaccati sia da sé stessi sia da malmostosi amori paralleli destinati anch’essi a disfarsi tra le ultime, tremule energie che gli rimagono. Ho annusato puzza di scalata sociale che porta al trabocchetto in cui si cade infelici. Ho toccato con mano persone irrancidite da rapporti umani assenti, astuti, furbastri e bricconi hanno avuto la meglio, tra le loro ciglia cispose ho intuito il mondo brutto dei paraculi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 07:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA