Amici Speciali: Eleonora Abbagnato,Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello nuovi giudici. Ecco quando si parte

. La nuova edizione di Amici che prenderà il nome di "con Tim insieme per l’Italia", partirà la prossima settimana. I dodici concorrenti in gara saranno divisi in due squadre. Giuliano Peparini confermato come direttore artistico.E' ufficiale, venerdì 15 maggio su canale 5 andrà in onda "Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia" il nuovo programma condotto daLa nuova versione del programma, va a sostituire quella "All Star" che era stata inizialmente pensata a causa dell'emergenza coronavirus, presentati i nuovi giudici che saranno in studio:Per quanto riguarda il cast di concorrenti ci saranno:aia Gozzi - vincitrice di Amici 19Alberto Urso - vincitore Amici 18Irama - vincitore di Amici 17Andreas Muller - vincitore di Amici 16Gabriele Esposito - vincitore categoria ballo Amici16Javier - ballerino Amici 18Umberto Gaudino - ballerino Amici 18Giordana Angi - cantante Amici 18The Kolors - con Stash, Amici 15Alessio La Padula - ballerino Amici 15Random - rapperMichele Bravi - vincitore della settima edizione di X Factor.Non sarà presente invece Enrico Nigiotti