Le 100 persone più influenti secondo Time. Tra gli italiani Matteo Salvini, Massimo Bottura e Pierpaolo Piccioli. E c'è anche Papa Francesco

Una tradizione lunga 15 anni. Il settimanale americanoè dal 2004, che annualmente pubblica una lista delledel pianeta, inserite in specifiche categorie suddivise in:. I criteri con cui il giornale sceglie la, dipendono sia dalla fama raggiunta a livello internazionale, sia dai risultati raggiunti (non per forza positivi) nei diversi settori di attività.E se per esempio l'inserimento dell'attore, risponde alla grande popolarità dell'ex-atleta di wrestiling che trasforma ogni film in un blockbuster milionario, la scelta del Presidente americano, può avere un valore diverso, anche di percezione negativa, al di là del suo effettivo gradimento presso l'opinione pubblica. Nell'edizione 2019 tra i nomi internazionali maggiormente noti, spunta quello di, la sedicenne svedese, che sta portando in giro per il mondo la sua battaglia per la salvaguardia del pianeta. Tra gli artisti ci sono gli attori, premio Oscar per la sua interpretazione diin Bohemian Rhapsody,, anche lui Oscar per Green Book, oppure laNella categoria leaders, oltre a Trump, ci sono il presidente del Brasile, Bolsonaro e della Cina Xi Jinping, in compagnia del ministro dell'interno italiano,. A descrivere la figura di Salvini, Steve Bannon, ex-capo della strategia alla Casa Bianca che scrive: “Il più anticonvenzionale dei politici, ha condotto la più anticonvenzionale delle campagne elettorali...Salvini ha fatto risorgere l'orgoglio nazionale...E’ uno dei politici di cui si parla ora in Europa, ed entro la fine di maggio, dopo le elezioni europee, potrebbe essere anche il più potente».Tra i leader anchedescritto dall'Arcivescovo di Malta Charles J. Scicluna: "quest'anno Papa Francesco ha indirizzato tutta la Chiesa cattolica alla tragedia degli abusi sessuali sui minori da parte del clero...È determinato a mettere in atto linee guida e politiche per proteggere i bambini e altre persone vulnerabili. Nella sua mente e nel suo cuore, l'abuso di queste persone innocenti è un abuso del corpo di Gesù Cristo”.Un altro italiano inserito nella Top 100 è lo chef, che guida a Modena il ristorante, considerato il migliore al mondo. Bottura è descritto dall'artista-fotografo JR come “un uomo col potere di convincere...il suo obiettivo è servire pasti, come quelli del suo ristoranti, alle persone in difficoltà, rifugiati e clochard, usando il cibo che andrebbe sprecato..è un progetto culturale dove le persone sono trattate con dignità e rispetto”.Il terzo italiano della classifica annuale è, il nome meno noto dal punto di vista mediatico, è il direttore creativo di Valentino, molto apprezzato dalle star del cinema, ed infatti la sua scheda è curata dall'attriceche di lui scrive: "non sente il bisogno di cancellare il passato, ma costruisce su quelle fondamenta dando vita a un futuro del brand più forte e più coraggioso. La sua visione inclusiva è evidenziata dal modo in cui onora gli artigiani del suo atelier e condivide i momenti più intimi dopo gli eventi couture".