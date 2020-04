Coronavirus, Madonna posta il «panaro solidale» di Napoli: «Dio benedica l'Italia»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 16:51

Il «panaro solidale» di Napoli ai tempi del coronavirus sta spopolando un po' in tutto il mondo. Dopo essere stato imitato in Spagna , l'iniziativa nata nel centro storico napoletano rispolverando l'antica usanza del paniere calato dall'alto in cui si può mettere cibo o prelevarlo - secondo il motto di«chi ha metta, chi non ha prenda» - ha fatto il giro del web, tanto che anche la superstarlo ha postato in bella vista sul suo profilo Instagram Ebbene sì,, la pop star della trasgressione, di origini abruzzesi, non dimentica l'Italia dei nonni e rilancia un video postato precedentemente dal rapper partenopeo Lucariello . Tantissimi i like e le reazioni, specie degli americani alle prese come noi col terribile coronavirus. «Dio benedica l'Italia» è il commento della cantante.