Morto Vladimir Egorov, esponente del partito di Putin: ancora un mistero in Russia

Vladimir Egorov, esponente del partito Russia Unita, la formazione politica del presidente russo Vladimir Putin, è stato trovato senza vita nel cortile di casa a Tobolsk, nella regione della Siberia. Gli investigatori, intervistati dal Kommersant, hanno dichiarato che non ci sono segni evidenti di violenza sul corpo. Sebbene le cause del decesso di Egorov, 46 anni, debbano ancora essere stabilite dalla polizia, la Duma della città di Tobolsk ha reso noto un necrologio sulla sua pagina social affermando che il politico è deceduto «a seguito di un incidente».

Egorov era deputato della Duma locale. Nel 2016 era stato condannato per corruzione ma aveva evitato la pena, sostengono le fonti, grazie ai suoi incarichi politici.

Il canale Telegram non ufficiale Baza, noto per i suoi legami con i servizi di sicurezza russi, ha riferito che il corpo di Egorov è stato ritrovato nel cortile di casa in via Kedrovaya mercoledì. La morte di Egorov si aggiunge alla lista di decessi di figure di spicco russe in circostanze non completamente chiare, includendo diversi uomini d'affari legati alle principali società energetiche del Paese.