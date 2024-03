Gli amici si lamentano sempre? I 5 segnali svelati dalla psicologa per capire se hai di fronte dei "vampiri energetici"

Vedi il nome del tuo amico apparire sul tuo telefono, ma eviti di rispondere. Sai che se incontrerai quella persona non farà altro che lamentarsi e parlare dei suoi problemi al lavoro. Non ti farà mai una domanda sulla tua vita o, se lo fa, riporterà inevitabilmente la conversazione su se stesso.

Non succhiano il sangue, come i protagonisti della letteratura e dei film horror, e non hanno poteri sovrannaturali, ma i "vampiri energetici" sono capaci di rendere le vite altrui più faticose, fiaccando la volontà di chi sta loro vicino, introppolandoli nei propri schemi mentali.

Chi sono i vampiri energetici

I "vampiri energetici” sono quel tipo di amici che «esauriscono le tue risorse vitali», ha detto a Business Insider Jill Weber, una psicologa di Washington. Anche se non esiste una relazione perfettamente bilanciata, e un amico potrebbe temporaneamente aver bisogno di più da te in un determinato momento della propria vita, un "vampiro energetico" si comporta in questo modo in maniera costante.

«Sono persone che in un certo senso prendono e non danno, oppure riempiono l'intero spazio con cose che sono veramente tossiche, negative o giudicanti», ha detto Jill Weber.

Ecco quali fattori li identificano maggiormente.