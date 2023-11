Simone Perrotta con Arturo Mariani in campo con le stampelle per il calcio inclusivo

Un Mondiale e un Europeo disputati con le stampelle e, due anni fa, la fondazione della squadra ASD Roma Calcio Amputati, annessa di recente dalla AS Roma. È la storia di Arturo Mariani, uno sportivo simbolo di rivincita, un giovane romano nato con una sola gamba, che ha fatto della sua diversa abilità un’opportunità, leva con cui ha raggiunto importanti traguardi che lo rendono fiero e un esempio per molti: «Di quanto fatto sino ad ora, mi sento davvero orgoglioso ed emozionato. Sono quell’uno su un milione che è nato con una gamba sola, come avevano detto ai miei genitori mentre mi aspettavano e oggi guarda dove siamo. Sento per questo una responsabilità importante. Abbiamo realizzato il sogno della Roma Calcio Amputati, la prima squadra nel suo genere della Capitale, e poi creato la Academy Proabile a Guidonia. Un luogo per fare sport in modo inclusivo, gratuitamente e aperto a tutti, dalle persone con differenti abilità psichiche e motorie, fino ai normodotati».

Simone Perrotta e Arturo Mariani