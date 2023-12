Sciopero di Natale 22 dicembre, si fermano il turismo e il commercio: «Coinvolti 5 milioni di lavoratori». Cosa sappiamo

Stop da parte degli attori del Turismo e del Commercio. Sono oltre 5 milioni i lavoratori chiamati allo sciopero venerdì 22 in negozi e ristoranti, alberghi e agenzie di viaggio, supermercati, mense e attività termali. A tre giorni dal Natale, mentre fervono gli ultimi acquisti per le feste e i turisti affollano borghi e città, turismo e terziario si fermano per reclamare il rinnovo dei contratti scaduti in media da oltre 3 anni nella protesta proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.