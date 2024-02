«Principessa a noleggio, mi sono inventata questo lavoro perché a teatro avrei potuto interpretare solo Tiana per il colore della mia pelle»

Simone Brown, come ogni bambina al mondo, è cresciuta guardando i cartoni animati della Disney o della Pixar e amando e affezionandosi alle sue principesse. Cenerentola, Biancaneva, Rapunzel o Tiana de La Principessa e il Rannocchio. Da grande, quindi, sognava di diventare un'attrice di teatro e vestire i panni delle sue eroine.

Per il colore della sua pelle, Simone, 30enne del Maryland, Stati Uniti, è sempre stata rifiutata per qualsiasi ruolo che avesse a che fare con il mondo incantato delle fiabe. L'unica parte che le veniva sempre affidata era appunto quella della principessa Tiana, di pelle scura come la sua.

L'attrice, tuttavia, non era per nulla soddisfatta di tutto ciò e, proprio per questo motivo, si è inventata un lavoro che le regalasse soddisfazione e gioia: è diventata una "principessa a noleggio" per le feste di compleanno dei bambini.