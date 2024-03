Papa Francesco come sta: «Ho la bronchite», non legge il discorso e tossisce

Papa Francesco ha la bronchite: è con una voce particolarmente rugosa che questa mattina il Pontefice ha comunque confermato e partecipato in presenza a tutti gli appuntamenti. Nell'aula delle Benedizioni si è rivolto, interrotto spesso da colpi di tosse, ai presenti con queste parole: «Ringrazio tutti voi, io ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità di leggerlo per la bronchite».

La visita in ospedale

Papa Francesco, a bordo di una 500 bianca ma in forma riservata, subito dopo l'udienza generale di mercoledì scorso (che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il discorso), ha raggiunto il Gemelli dell'Isola Tiberina per una Tac ai polmoni. Il controllo è servito a verificare che il Santo Padre non sia affetto da polmonite, come era già successo lo scorso novembre.

Day hospital al Gemelli dell'Isola Tiberina

Il day hospital di mercoledì scorso di Papa Francesco alla struttura ospedaliera di recente acquisita dal Gemelli era programmato ma nessun annuncio era stato fatto in merito.

Il Pontefice ha lasciato la struttura poco dopo mezzogiorno, con il via libera dei medici. Ad accompagnarlo c'erano il fidato infermiere personale Massimiliano Strappetti e alcuni gendarmi.