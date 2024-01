Myrta Merlino a Giorgia Meloni: «Non è un Paese per madri. Fino a quando non ci sarà la possibilità di scegliere, nessuna di noi potrà esserne fiera»

Myrta Merlino ha voluto prendere posizione dopo la conferenza stampa di Giorgia Meloni, avvenuta il 4 gennaio, sulla risposta data dal premier alla richiesta di commentare le parole di Lavinia Mennuni, esponente di Fratelli d'Italia.

Secondo la Mennuni, la prima aspirazione di una donna dovrebbe essere la maternità, la presidente del Consiglio ha risposto: «Non so se 'aspirazione' sia la parola giusta, io sono premier, considerata tra le donne più affermate in Italia, ma se mi chiedessero cosa scegliere tra mia figlia Ginevra e la presidenza non avrei dubbi, come madre non ho dubbi. La maternità ti regala qualcosa che nessun altra cosa ti può dare, ma non condivido che un traguardo possa togliertene un altro. Ursula von der Leyen ha 7 figli, Metsola 4: si può fare».

A queste parole, Myrta Merlino ha deciso di rispondere con un post su Instagram.