Marco Piccolo trovato morto in casa: il 34enne è stato campione di freccette, sua la Coppa Italia del 2018

La cittadina di Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, dice addio a Marco Piccolo, 34 anni, ex campione di freccette-dart e vincitore della coppa Italia nel 2018.

Il corpo del 34enne è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione, ma sono ancora poco chiare le dinamiche del suo decesso.

L'ultimo saluto

«Abbiamo saputo della prematura scomparsa del nostro concittadino Marco. Siamo tutti addolorati per questa tragedia, che inevitabilmente colpisce tutti noi. In questo momento non c’è molto da dire. Se non che siamo tutti vicini ai suoi familiari», queste le parole del sindaco Giannina Cover.

Lunedì 4 dicembre, alle 20, nella chiesa di Gorgo, la comunità si riunirà per un momento di preghiera in ricordo di Marco Piccolo. I funerali saranno, invece, celebrati martedì, 14.30, nella chiesa di Santi Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano.