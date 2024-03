Mamma partorisce la figlia il 29 febbraio nel giorno del suo compleanno: l'evento è da record. «Condividiamo una data speciale»

La domanda sorge spontanea: ma quando festaggiano il compleanno le persone nate il 29 febbraio? Ora il problema in famiglia se lo dovranno porre in due, perché una mamma, nata 40 anni fa nell'ultimo giorno di febbraio di un anno bisestile, ha partorito la figlia proprio nel "giorno del salto" (Leap Day). La straordinaria coincidenza è avvenuta al Duke University Hospital nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Per la piccola nascere proprio in quella data non è evento usuale, anzi: solo 5-6 milioni di persone al mondo possono vantare come lei sui documenti la data di nascita 29.2, tanto che le probabilità di venire al mondo in questo giorno sono 684 su un milione. Il parto della mamma che festeggia il suo compleanno in questa data speciale, se non è da Guinness dei primati, poco ci manca.

La dottoressa Kai Sun, reumatologa alla Duke Health, e suo marito, Michael Paik, hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio, una bambina che hanno chiamato Chloe, alle 5:12 del mattino del 29 febbraio. «Mio marito ed io - ha raccontato la donna a Good Morning America - stavamo giusto dicendo che sarebbe stato bello se fosse nata lo stesso giorno del mio compleanno. E in qualche modo, è successo».