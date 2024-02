Irama a Sanremo 2024 con Tu no, chi è l'ex di Amici? Età, altezza, vita privata, a chi sono dedicate le sue canzoni famose

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, è nato il 20 Dicembre 1995 sotto il segno del Sagittario a Carrara (Toscana), è alta 1 metro e 65. Attualmente vive a Milano. A Sanremo è alla sua quinta partecipazione ( 2016, con “come resterà”, 2019 con “La ragazza con il cuore di latta”, 2021 con “la genesi del tuo colore”, 2022 con “Ovunque sarai”) e in questa edizione canterà “Tu no”.