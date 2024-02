Maxi-tamponamento sull'A1 per la nebbia: 25 feriti, due sono gravi. Autostrade paralizzate al Nord

La nebbia ha provocato un'altra giornata di caos e disagi sulla A1 Milano-Napoli. Nelle prime ore del mattino, a causa della scarsa visibilità in Pianura padana, si è verificato un maxi tamponamento a catena tra Piacenza e Parma, che hanno coinvolto circa 25 auto e provocato 25 feriti, due in gravi condizioni. Il tratto, in direzione Bologna, è rimasto chiuso per circa sei ore mentre la macchina dei soccorsi ha lavorato incessantemente, in molti casi per estrarre persone dalle lamiere delle vetture incidentate.