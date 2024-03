Inchiesta di Perugia, Meloni: «Gravissimo quanto emerge». Gli ultimi sviluppi sul caso dei politici e vip spiati

L'inchiesta di Perugia deflagra. Ci sono nomi del mondo delle istituzioni, del Governo attuale e quelli passati, dell'economia e dello sport ma non mancano nemmeno personaggi dello spettacolo o legati a vicende giudiziarie nell'elenco di circa 800 accessi abusivi che, secondo la procura di Perugia, sarebbero stati compiuti a banche dati riservate da chi era in servizio alla procura nazionale antimafia. Caso che ha scosso e investito il mondo politico, ma non solo.

«Ritengo gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, ed in particolare ad alcuni esponenti della stampa. Utilizzare così le banche dati pubbliche non c'entra niente con la libertà di stampa», ha detto Giorgia Meloni parlando con le tv appena giunta a Teramo.

Intanto si terranno con ogni probabilità giovedì prossimo – si apprende – con orari ancora da definire, le audizioni al Copasir del procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo e del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. Entrambi i magistrati avevano chiesto di esser ascoltati dal Comitato in relazione all'inchiesta sui presunti dossieraggi ai danni di politici e vip.