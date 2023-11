Filippo Turetta e gli sconti di pena: dal rito abbreviato al mancato appello, quando si applicano

«Filippo Turetta può ottenere lo sconto di pena di un terzo se accede al rito abbreviato». Ma ci devono essere delle condizioni, come sottolinea l'avvocato Guido Stampanoni Bassi. C'è però di più. Perché se dopo l’abbreviato non propone appello, allora può vedere la pena ulteriormente ridotta: «Fino a un un sesto dopo la riforma Cartabia», sottolinea il penalista. Quali sono le condizioni per accedere a questo tipo di giudizio? La difesa dell'ex fidanzato di Giulia Cecchettin quale strategia utilizzerà? Il parere di Stampanoni Bassi.