Festival di Venezia 2023, le curiosità dai salotti delle star

L’80° Mostra del cinema di Venezia (30 agosto – 9 settembre) non sarà un festival come gli altri. A causa dello sciopero degli sceneggiatori, la caccia alle star – soprattutto straniere – metterà a dura prova le celebrity. Tra un red carpet e un’intervista gli ospiti non vedono l’ora di godersi le coccole dei cosiddetti salotti allestiti per loro al Lido e in Laguna.

Sono angoli di paradiso dove i vip ricevono trattamenti di bellezza, provano abiti per il red carpet e si godono il tanto desiderato relax, tra un calice di bollicine e una seduta di make-up e hair styling.

Ecco quali sono i più famosi che Leggo ha visitato in anteprima, in attesa della pre-apertura a inviti all'Hotel Danieli con il direttore Alberto Barbera e in onore del presidente di giuria Damien Chazelle (La La Land), dal titolo "A lovely night").